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Глава Microsoft заявил о причастности разведки РФ к масштабной кибератаке
Фото: pixabay.com/Lukas

Глава Microsoft заявил о причастности разведки РФ к масштабной кибератаке

Юлия Курганова

Внешняя политика

Глава корпорации Microsoft Брэд Смит сказал, что разведка России якобы имеет отношение к масштабной кибератаке, которая была предпринята в марте 2020 года против правительственных ведомств и частных компаний в США с использованием программного обеспечения Orion компании SolarWinds.

— На данной стадии у нас есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще, — заявил он на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Соединенных Штатов.

Руководитель специализирующейся на компьютерной безопасности компании FireEye Кевин Мандиа в свою очередь отметил, что использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Иран, КНР или КНДР.

— Они больше всего похожи на то, что использует Россия, — сказал он.

Мандиа добавил, что это была большая и длительная операция, в которой принимали участие много человек. Осуществить подобную операцию можно было только на государственном уровне, подчеркнул эксперт, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о масштабной хакерской атаке на учреждения Соединенных Штатов Америки. Сенатор США Марк Уорнер заявил, что Россия якобы в ответе за эти действия.

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