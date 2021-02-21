Помощник Байдена оценил возможную реакцию США на приписанные РФ кибератаки

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Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американская сторона готовит ответ на якобы совершенные РФ кибератаки. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS в воскресенье, 21 февраля.

По его словам, власти разрабатывают комплекс мер реагирования, который подразумевает не только прямые санкции, но и набор скрытых инструментов.

Кроме того, Салливан подчеркнул, что разведывательные службы Соединенных Штатов продолжают расследовать причины кибератак.

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