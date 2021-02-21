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Помощник Байдена оценил возможную реакцию США на приписанные РФ кибератаки
Фото: pixabay.com/Lukas

Помощник Байдена оценил возможную реакцию США на приписанные РФ кибератаки

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американская сторона готовит ответ на якобы совершенные РФ кибератаки. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS в воскресенье, 21 февраля.

По его словам, власти разрабатывают комплекс мер реагирования, который подразумевает не только прямые санкции, но и набор скрытых инструментов.

Кроме того, Салливан подчеркнул, что разведывательные службы Соединенных Штатов продолжают расследовать причины кибератак.

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