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Джо Байден обвинил Россию в попытках ослабить НАТО
Фото: whitehouse

Джо Байден обвинил Россию в попытках ослабить НАТО

Никита Абрамов

Внешняя политика

Президент США Джо Байден обвинил Россию в том, что она стремится подорвать трансатлантическое партнерство Америки с союзниками.

— Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с единым и сильным трансатлантическим союзом, — заявил президент.

По его словам, Россия якобы хочет ослабить союз НАТО. Также Байден подчеркнул, что в связи с этими действиями становится необходимо защитить суверенитет Украины.

Байден подчеркнул, что сложности в отношениях с Россией не такие же, как в отношениях с Китаем. Однако в обоих случаях США не хотят идти не конфликт, пишет РИА Новости.

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Россия и ЗападСШАНАТО
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