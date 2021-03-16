США обвинили РФ в помощи Трампу на выборах и помехах Байдену

Фото: Минобороны РФ

Разведсообщество США обвиняет Россию в попытках помощи в переизбрании экс-президента США Дональда Трампа, а также в помехах действующему президенту США Джо Байдену на президентских выборах 2020 года. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил офис директора национальной разведки США.

— Мы считаем, что президент России (Владимир — прим. «ВМ») Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию, — говорится в рассекреченном докладе разведсообщества.

В докладе отмечается, что ключевой стратегией разведслужб России якобы было продвижение ложных обвинений против Байдена для влияния на общественное мнение граждан США. В документе подчеркивается, что его составители уверены в своей оценке произошедшего.

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