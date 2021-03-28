Госсекретарь США заявил о планах наращивания санкций против «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Вашингтон собирается наращивать санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом в воскресенье, 28 марта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что в Вашингтоне до сих пор считают проект строительства «плохой идеей».

— Для нас <…> важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии, — сказал Блинкен.

Кроме того, по его словам, в отношении Москвы последуют новые санкции.

— Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США, использования химического оружия, — добавил Блинкен в интервью CNN.

Госсекретарь также заявил, что Москву ожидают «цена и последствия».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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