Совфед допустил зеркальные меры в случае высылки российских дипломатов из США

Фото: Минобороны РФ

Москва может ответить зеркальными мерами в случае, если российские дипломаты будут высланы из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в четверг, 8 апреля.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность выслать из страны дипломатов из России, а также ввести новые санкции.

— В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим, — сказал Владимир Джабаров.

Он пояснил, что в таких ситуациях должны приниматься «зеркальные меры». По словам сенатора, Вашингтон «уже не знает, что еще использовать» в отношении Москвы. При этом, добавил Владимир Джабаров, США не могут использовать SWIFT, так как могут навредить себе, сообщает РИА Новости.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К системе подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти в 200 странах мира.

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