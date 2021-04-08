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Страны Запада обсудили «рост военной активности России» около Украины
Фото: flickr.com / Adam Jones

Страны Запада обсудили «рост военной активности России» около Украины

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, Литва и Польша провели встречу по теме Украины и предполагаемого «роста российской военной активности» на границе с ней. Об этом сообщил Госдепартамент США.

Встречу провел министр обороны Великобритании Бен Уоллес, со стороны США в ней приняла участие исполняющая обязанности замминистра обороны Аманда Дори.

— Лидеры подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины и обсудили повышение российской военной активности в регионе, — говорится в сообщении Госдепа.

В Госдепартаменте также заявили, что «дестабилизирующие действия Москвы подрывают деэскалацию напряженности», которая была достигнута за счет соглашения при посредничестве ОБСЕ. Страны пообещали обеспечить тренировку украинских военных и поддерживать потенциал ВС Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Украина планирует принять участие как минимум в семи учениях НАТО в этом году.

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военная силаРоссия и ЗападУкраина
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