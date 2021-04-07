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Украина примет участие в семи учениях НАТО в 2021 году
Войска НАТО на учениях в Арктике / Фото: Официальный сайт НАТО / www.nato.int

Украина примет участие в семи учениях НАТО в 2021 году

Юлия Павлушова

В мире

Украина в 2021 году примет участие как минимум в семи учениях НАТО. Такое приглашение Киев расценивает как доверие со стороны альянса, сообщило Министерство обороны Украины.

Речь идет об учениях Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupite и Steadfast Leda. Решение об участии Украины в них связано, в частности, с получением страной в июне 2020 года статуса партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями.

— Мы много лет во время совместных учений и тренировок, участия в органах военного управления приобретали взаимную совместимость с НАТО. Украинские военные приобрели хорошую репутацию профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из альянса, — заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Ранее Пентагон призвал Россию «обозначить намерения» в отношении Украины.

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УченияУкраинаНАТО
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