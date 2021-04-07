Пушилин заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

Фото: Официальная страница Дениса Пушилина в Facebook / @d090581

Донбасс сделает все возможное, чтобы конфликт на востоке Украины был урегулирован дипломатическим путем без применения силы. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на пресс-конференции по случаю седьмой годовщины провозглашения республики.

Он подчеркнул, что Донбасс не хочет войны и не намерен ее начинать, несмотря на «обострение ситуации на линии соприкосновения». По словам Пушилина, количество обстрелов увеличивается, а новый виток эскалации усилился.

Пушилин добавил, что Украина устраивает демонстрации, когда в регион приезжают «гости» из США или Европы. По мнению главы ДНР, Киев наращивает свой военный потенциал в Донбассе.

— То количество техники, которая стянута к линии соприкосновения, и это зафиксировано в отчетах СММ ОБСЕ, то количество личного состава, которое сконцентрировано вдоль линии соприкосновения с украинской стороны, говорит о том, что Украина сейчас готова к возобновлению полномосштабных боевых действий, — пояснил Пушилин.

Он также отметил, что миссия ОБСЕ в Донбассе стала работать хуже, пишет ТАСС.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе