МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе

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Киев примет решение открыть огонь в Донбассе только в том случае, если его войскам будет угрожать атака. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 7 апреля.

— Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы, — сказал Кулеба.

Он уточнил, что Украина была удовлетворена режимом прекращения огня, который вступил в силу 27 июля прошлого года.

Министр в интервью газете Liberation отметил, что режим функционировал до декабря, но «потом в Москве что-то изменилось». При этом Кулеба заявил, что Киев не предпринимал никаких действий, чтобы перейти к наступлению, но намерен «защищаться».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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