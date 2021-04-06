Песков заявил, что вступление Украины в НАТО только усугубит кризис в Донбассе

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Украина только усугубит кризис внутри страны своим решением вступить в НАТО, этот вопрос является неприемлемым для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 6 апреля.

По его словам, в Кремле сомневаются, что вступление в альянс поможет Киеву решить проблемы в стране, передает ТАСС.

— С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей, — сказал Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вступление Украины в НАТО является единственным способом решить конфликт в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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