Зеленский: НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию с безопасностью в Донбассе. Украинский лидер заявил, что альянс является единственным путем к окончанию конфликта в регионе, сообщает администрация украинского президента во вторник, 6 апреля.

— Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ, — сказал Владимир Зеленский.

Уточняется, что стороны обсудили ухудшение ситуации в Донбассе, нарушение режима прекращения огня.

Президент Украины также призвал НАТО усилить свое военное присутствие на Черном море.

Ранее ДНР сообщила, что украинские военные обстреляли из минометов территорию республики.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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