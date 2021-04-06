«Надо готовиться к мобилизации»: ждать ли в Донбассе возобновления боевых действий

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Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила во вторник, что вероятность возобновления активных боевых действий в Донбассе достаточно велика. Корреспондент «Вечерней Москвы» спросил у экспертов, стоит ли ожидать новой войны на юго-востоке Украины и к чему готовиться мирному населению.

— Вероятность действительно очень высокая, но никто и никогда не знает, когда украинцы могут перейти в наступление сразу на двух направлениях — донецком и крымском. Пока за этим разведка бдительно наблюдает, российские войска, безусловно, с этой стороны тоже держат «ушки на макушке». Но ситуация стратегического ожидания, — рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Также он отметил, что Донбасс при отражении возможных боевых действий не справится без помощи России.

— Потому что с той стороны 100-тысячная группировка матерых вояк, которые не раз побывали на фронте и имеют боевой опыт. Но и, конечно, с другой стороны не пацаны для битья. Но группировка значительно меньше. Она крепкая, боеготовная, но без помощи России она вряд ли справится, — добавил Баранец.

Эксперт также считает, что населению ДНР нужно готовиться к худшему развитию ситуации — к войне.

— Надо запасаться продуктами, подготовить погреба, воду, медикаменты. Как это было на настоящей войне. И к мобилизации надо готовиться, — сказал Баранец.

В свою очередь председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал Сергей Липовой заявил в беседе с «ВМ», что пока ситуация в Донбассе не урегулирована, там будет неспокойно. По его мнению, руководство региона должно принять все меры к тому, чтобы обезопасить в первую очередь мирное население. Вероятность начала активных боевых действий будет сохраняться до тех пор, пока Киев не начнет решать проблему конструктивно, а не с помощью насилия. Однако крупномасштабных атак, по словам Липового, ожидать от Украины не стоит, так как у нее нет для этого денег.

— Каких-то крупномасштабных действий ожидать все же не приходится. Несмотря на все громкие заявления Киева, у Украины просто нет денег продолжать войну с собственным населением. При попытке атаки Донбасс вполне в состоянии дать жесткий ответ, — сказал он.

Липовой добавил, что лидерам Украины пора понять, что «силой решить этот конфликт им не удастся».

— Но, к сожалению, они не готовы к диалогу, поэтому до окончательного прекращения этого противостояния еще далеко, — отметил эксперт.

«Вечерняя Москва» ранее писала, что в ДНР выросло количество обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин допускал возможность полномасштабной атаки Киева на Донбасс.

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