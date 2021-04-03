«Под риском ядерного удара»: военные эксперты оценили шансы Украины отвоевать Крым

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Киев готовится вступить в войну с Москвой за возвращение Крыма. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. По его словам, военные учения Defender Europe 2021, которые НАТО запланировало на май, станут репетицией боевых действий против РФ за полуостров. География маневров развернется от Балтийского до Черного моря. Североатлантический альянс уже начал стягивание сил и их переброску. «Вечерняя Москва» узнала, насколько угроза войны со стороны Киева реальна и каким будет исход возможного конфликта.

По мнению первого вице-президента Академии геополитических проблем, военного и политического аналитика Константина Сивкова, вероятность начала военных действий между Киевом и Москвой из-за Крыма вполне реальна:

— Такой вариант развития событий, конечно, может быть. Но вероятность того, что после подобных заявлений Киева последуют реальные действия — ничтожна мала. Украина сама по себе не способна противостоять российской армии даже при большом желании. У нее на это не хватит вооружения, финансов и даже боевого сегмента.

Большой поддержкой Киеву в «возвращении Крыма» могли бы стать войска НАТО. Но вряд ли представители альянса, как считает эксперт, захотят вступать в полномасштабный конфликт с Россией ради амбиций киевских властей.

— Начнем с того, что Украина все еще не член НАТО. Это государство, у которого имеются нерешенные территориальные вопросы, как и у Грузии. Чем, собственно говоря, и объясняется отсутствие последней в составе альянса. А Европа слишком прагматична, чтобы тратить силы на помощь государству, которое не входит в ее ряды. Сомневаюсь, что европейцы ради того, чтобы Киев вернул себе Крым, подвергнут себя риску вступления в полномасштабную войну с РФ, — отметил эксперт.

Это означает, подчеркнул собеседник «ВМ», что угрозы в адрес Крыма останутся всего лишь угрозами.

— Есть другая проблема. Если Украина завтра захочет начать операцию по возвращению в свой состав самопровозглашенных регионов — ЛНР и ДНР —и обратится за помощью к натовским войскам, то, боюсь, что представители альянса могут Киеву в этой услуге не отказать. А все потому, что формально эти территории не имеют статуса и, вступив в конфликт, НАТО вряд ли удастся обвинить в начале военных действий против РФ. Россия в таком случае будет втянута в войну, чтобы защитить граждан России, которые проживают на этих территориях, — сказал Сивков.

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Однако Киеву даже при поддержке европейцев не стоит надеяться на победу, уверен Сивков.

— Вероятнее всего, эта помощь будет оказываться на первых порах в виде поставок оружия, укрепления авиации и флота. Но под риском ядерного удара со стороны России НАТО будет действовать максимально аккуратно. Иначе территориальный конфликт неминуемо может перерасти в полномасштабную арену сражений с участием других государств, — добавил он.

В свою очередь, военный эксперт Игорь Тихомиров выразил сомнение, что Украина осмелится войти в Крым. А вот возможность вернуть себе юго-восточные регионы Киев «вряд ли упустит». Но и это, уверен собеседник «ВМ», ему едва ли удастся.

— Крым максимально защищен и с воды, и с воздуха, и с сухопутных точек. Материковой России в случае атаки украинцев не нужно будет даже поставлять дополнительную технику, потому что Украина отступит на первых же порах, — сказал Тихомиров.

Что касается военных действий на территории самопровозглашенных республик, там тоже, как считает спикер, у Украины небольшие перспективы:

— Технический потенциал ДНР и ЛНР всего в полтора раза уступает Украине. Кроме того, этим республикам оказывается помощь со стороны Москвы. Но если Киев в ходе конфликта начнет активно сдавать позиции, то натовские силы, сконцентрированные на территории Польши, будут брошены на подавление противника. Если это случится, то европейцы начнут стягивать все силы к границам с Россией, и тогда реальный военный конфликт между РФ и НАТО на юго-востоке неминуем.

По словам Тихомирова, потенциалы войск Североатлантического альянса и России практически равны, и исход может быть как «в нашу пользу, так и в их».

При этом эксперт заметил, что никакая из сторон, кроме Украины, не заинтересована быть втянутой в этот конфликт, «пусть даже локальный». Собеседник «ВМ» выразил сомнение, что НАТО перейдет допустимую черту и в открытую вступит в конфликт с Россией. И в Москве, и в Брюсселе не желают «начала Третьей мировой войны», заключил военный эксперт.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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