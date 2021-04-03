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«Маски сброшены»: в Госдуме оценили планы Киева отработать с НАТО сценарий войны за Крым
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Маски сброшены»: в Госдуме оценили планы Киева отработать с НАТО сценарий войны за Крым

Иван Юминов

Внешняя политика

Планы Украины и НАТО относительно возможной агрессии против Крыма закончатся плачевно. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет в субботу, 3 апреля.

— Маски сброшены окончательно. После подобного заявления уже никто на Западе не сможет отрицать агрессивную сущность НАТО, — сообщил он.

Таким образом Шермет ответил на заявление представителя Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, сказавшего, что новые учения НАТО, для которых уже начали стягивать и перебрасывать силы, необходимы для «отработки войны с Россией».

Шеремет предложил Украине вместе с альянсом посмотреть историю Великой Отечественной войны, чтобы не было плачевных последствий.

— С Россией не стоит говорить языком силы. Ведь можно по зубам получить. Крымчанам опасаться ничего не стоит, — приводит слова депутата РИА Новости.

Он отметил, что в арсенале России имеется сверхточное оружие, которое может уничтожить врагов уже на подступах к границам.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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