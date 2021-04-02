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Черноморский флот России начал проверку сил в Крыму
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Черноморский флот России начал проверку сил в Крыму

Полина Долганова

Армия

Российский Черноморский флот начал контрольную проверку сил за зимний период обучения в Крыму и Краснодарском крае. Об этом в пятницу, 2 апреля, заявили в пресс-службе флота.

Сообщается, что в рамках проверки пройдут контрольные учения, будет проведена оценка состояния военной техники, качества организации боевой подготовки и слаженности работы подразделений.

В ходе проверки военнослужащие примут участие в двусторонних тактических учениях, а командиры подразделений смогут продемонстрировать свои способности в понимании общего замысла боя и умение принимать нестандартные и неожиданные для противника решения.

— В рамках учений тактические группы вместе с экипажами кораблей проведут совместные маневры с морской и армейской авиацией. Корабельные группы, сухопутные войска, авиация и ПВО отработают наступление и оборону квадрата, — говорится в сообщении.

Свои задачи в наступлении и обороне отработают корабельные группы, подразделения сухопутных войск, авиация и противовоздушная оборона, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае появления американских войск на территории Украины или усиления сил НАТО в соседних с ней странах Россия примет «дополнительные меры».

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