Россия примет дополнительные меры, если войска НАТО усилятся вокруг Украины

Фото: Администрация президента РФ

Дополнительные меры по обеспечению безопасности придется принять России в случае усиления войск НАТО вокруг Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, 2 апреля.

— Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности, — рассказал он.

Позиция Москвы строится на том, что она «никому не угрожает и не угрожала никогда», приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее стало известно о том, что Госдеп США обвинил Россию в подрыве соглашений по Украине.

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