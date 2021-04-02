Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
МИД назвал вымыслом разговоры о конфликте России с Украиной
Фото: МИД РФ

МИД назвал вымыслом разговоры о конфликте России с Украиной

Иван Юминов

Внешняя политика

Разговоры о потенциальном конфликте Москвы с Киевом — новый вымысел украинской стороны. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России (МИД) Андрей Руденко в пятницу, 2 апреля.

— Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном, — рассказал он.

Заявления такого рода, по словам Руденко, помогают властям Украины отвлекать свое население от внутренних проблем. Он также выразил надежду, что Киев «проявит благоразумие» и не пойдет на шаги, которые спровоцируют конфликт, приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что США пообещали Киеву поддержку в случае обострения ситуации в Донбассе.

Читайте также: Украинский депутат обвинил Россию в крахе электроэнергетики страны

угроза войныРоссияУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Все мнения
О проекте
Читайте нас в