МИД назвал вымыслом разговоры о конфликте России с Украиной

Фото: МИД РФ

Разговоры о потенциальном конфликте Москвы с Киевом — новый вымысел украинской стороны. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России (МИД) Андрей Руденко в пятницу, 2 апреля.

— Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном, — рассказал он.

Заявления такого рода, по словам Руденко, помогают властям Украины отвлекать свое население от внутренних проблем. Он также выразил надежду, что Киев «проявит благоразумие» и не пойдет на шаги, которые спровоцируют конфликт, приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что США пообещали Киеву поддержку в случае обострения ситуации в Донбассе.

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