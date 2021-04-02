Украина заявила, что США помогут ей в случае обострения ситуации в Донбассе

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Вашингтон окажет Украине помощь при обострении ситуации в Донбассе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Заявление прозвучало после переговоров главы ведомства Андрея Тарана с руководителем Пентагона Ллойдом Остином. Таран обвинил Россию в нежелании соблюдать режим перемирия, на что его коллега пообещал не оставить Украину наедине «в случае эскалации российской агрессии».

Также представитель Пентагона Джон Кирби напомнил, что с 2015 года США выделили Украине более двух миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности, отмечает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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