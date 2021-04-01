Госдепартамент США обвинил Россию в подрыве соглашений по Украине

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Госдепартамент США обвинил Россию в дестабилизирующих действиях на Украине. Об этом сообщил представитель ведомства Нед Прайс в четверг, 1 апреля.

— Российские дестабилизирующие действия подрывают намерения по деэскалации, достигнутые по соглашению под эгидой ОБСЕ в июле прошлого года. Кроме того, мы знаем о сообщениях украинских военных о передвижениях российских военных на границе с Украиной, — рассказал он.

Прайс также добавил, что США обсуждают обострение ситуации в регионе и нарушения режима огня с коллегами по НАТО, приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что около 400 тысяч россиян из Донбасса смогут проголосовать на грядущих выборах в Госдуму.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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