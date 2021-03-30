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Около 400 тысяч россиян из Донбасса смогут проголосовать на выборах в Госдуму
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Около 400 тысяч россиян из Донбасса смогут проголосовать на выборах в Госдуму

Иван Юминов

Общество

На сентябрьских выборах в Государственную думу смогут проголосовать примерно 400 тысяч жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Об этом во вторник, 30 марта, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по СНГ Виктор Водолацкий.

— Наша задача — оказать им помощь, чтобы они могли в течение этих трех дней посетить Ростовскую область, наши избирательные участки, которые находятся на границе с ЛНР и ДНР, — рассказал он.

Жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР могут получить паспорта России благодаря указу президента Владимира Путина от 2019 года. Центры выдачи документов работают в Ростовской области, где для жителей двух республик установлен упрощенный порядок их получения, сообщает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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Госдумавыдача российских паспортовДонбасс
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