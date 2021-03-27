Глава ЛНР сообщил о возможном присоединении Донбасса к России

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Донбасс в будущем станет частью России, народ продолжит отстаивать свои интересы. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в субботу, 27 марта.

По его словам, ЛНР движется в правильном направлении.

— У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее. Но за него нужно бороться. И мы продолжим отстаивать наши интересы, — сказал Леонид Пасечник.

Он отметил, что республики Донбасса в 2014 году уже сделали свой выбор. Это был курс на интеграцию с Россией, уточнил глава ЛНР. Он сообщил, что без помощи, которую оказывает Москва, Донбасс бы не выжил, сообщает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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