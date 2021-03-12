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Захарова предостерегла Киев от попыток реализации силового сценария в Донбассе
Фото: МИД РФ

Захарова предостерегла Киев от попыток реализации силового сценария в Донбассе

Иван Юминов

Внешняя политика

Россия предостерегла власти Украины от попыток эскалации и реализации силового сценария на территории Донбасса. Об этом в пятницу, 12 марта, заявила представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова.

Ее заявление прозвучало в ответ на высказывание главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о том, что Киев может пойти на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта на юго-востоке Украины.

— В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и, наконец, взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашениям, — призвала дипломат.

Захарова подчеркнула, что официальные лица на Украине пытаются прикрыть свое бездействие обвинениями в адрес России и перекладыванием на нее ответственности, сообщает ТАСС.

Она напомнила, что в конфликте в Донбассе, согласно Минским соглашениям, участвуют только две стороны: Киев — с одной, Донецк и Луганск — с другой. Нежелание признавать этот факт, по мнению Захаровой, является препятствием установлению долгосрочного мира в регионе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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МИД Россииситуация в ДонбассеМария Захарова
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