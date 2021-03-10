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Песков прокомментировал сообщения о плане урегулирования ситуации в Донбассе
Фото: Администрация президента РФ

Песков прокомментировал сообщения о плане урегулирования ситуации в Донбассе

Никита Абрамов

Внешняя политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новом плане урегулирования ситуации в Донбассе. Он заявил, что не располагает никакой информацией о существовании подобного плана. Об этом он сообщил в среду, 10 марта.

— Я не имею никакой информации о существовании такого плана, — цитирует Пескова РИА Новости.

В свою очередь, глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план, согласно которому конфликт в Донбассе будет решаться мирно. Данную стратегию действий предложили Франция и Германия. Теперь нужно получить одобрение со стороны России.

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