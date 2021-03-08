Украинский дипломат призвал Киев к разрыву отношений с Россией

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Киеву следует готовиться к разрыву отношений с Москвой. Об этом в понедельник, 8 марта, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Дипломат призвал Украину к прекращению всех отношений с «агрессором».

— Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать, — заявил Чалый в эфире телеканала Espreso.

Он также предложил обратиться к третьей стране для того, чтобы она стала посредником между Россией и Украиной.

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