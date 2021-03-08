Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Украинский дипломат призвал Киев к разрыву отношений с Россией
Фото: pixabay.com

Украинский дипломат призвал Киев к разрыву отношений с Россией

Никита Абрамов

Внешняя политика

Киеву следует готовиться к разрыву отношений с Москвой. Об этом в понедельник, 8 марта, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Дипломат призвал Украину к прекращению всех отношений с «агрессором».

— Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать, — заявил Чалый в эфире телеканала Espreso.

Он также предложил обратиться к третьей стране для того, чтобы она стала посредником между Россией и Украиной.

Читайте также: Госдума оценила заявление МВД Украины об «ударе» по России

международные отношенияРоссияУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Все мнения
О проекте