Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
МИД Украины прокомментировал подготовку переговоров Путина, Меркель и Макрона
Фото: https://pixabay.com/

МИД Украины прокомментировал подготовку переговоров Путина, Меркель и Макрона

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Только в полном составе «нормандского формата» получится достичь урегулирования вопросов на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

— Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе «Нормандии» можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, — добавил Николенко.

Он уточнил, что Украина прилагает все усилия к тому, чтобы провести переговоры в четырехстороннем формате,

— Наша позиция — ничего об Украине без Украины, — цитирует Николенко «Европейская правда».

Напомним, в настоящее время видеоконференция согласовывается между президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Премьера Грузии оскорбил призыв депутата пригласить Саакашвили на переговоры

«нормандский формат»РоссияУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в