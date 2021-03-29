МИД Украины прокомментировал подготовку переговоров Путина, Меркель и Макрона

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Только в полном составе «нормандского формата» получится достичь урегулирования вопросов на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

— Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе «Нормандии» можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, — добавил Николенко.

Он уточнил, что Украина прилагает все усилия к тому, чтобы провести переговоры в четырехстороннем формате,

— Наша позиция — ничего об Украине без Украины, — цитирует Николенко «Европейская правда».

Напомним, в настоящее время видеоконференция согласовывается между президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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