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Премьера Грузии оскорбил призыв депутата пригласить Саакашвили на переговоры
Фото: Скриншот видео на YouTube / banntonni

Премьера Грузии оскорбил призыв депутата пригласить Саакашвили на переговоры

Анастасия Волоснова

В мире

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посчитал оскорбительным желание депутата подключить к переговорам между властями и оппозицией бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Ранее депутат Европарламента Андрюс Кубилюс предложил пригласить Саакашвили на переговоры для выхода из политического кризиса. Кроме того, он предложил кандидатуру основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили

Гарибашвили напомнил, что Иванишвили ушел из политики с заявлением, что не планирует больше участвовать в жизни страны.

— Что касается возможного подключения Саакашвили — это оскорбительно для нашего государства, когда кто-то, все равно кто, кем бы он ни был, призывает, чтобы этот криминал, обвиняемое и судимое лицо в какой-либо форме был подключен к переговорам, — отметил Гарибашвили.

Он добавил, что Саакашвили из-за коррупционных скандалов могут в любой момент выгнать c Украины, пишет ТАСС.

Напомним, что бывший грузинский лидер в 2013 году уехал из страны после возбуждения в отношении него уголовных дел. Весной 2015 года уже получившего украинское гражданство Саакашвили назначили губернатором Одесской области. Но в ноябре 2016 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017 году лишил гражданства.

Украинские власти в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал в страну. В 2019 году следующий президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство, а через год назначил главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

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ГрузиядепутатМихаил Саакашвили
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