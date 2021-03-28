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Депутат Госдумы потребовал объявить в розыск украинского министра
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы потребовал объявить в розыск украинского министра

Юлия Курганова

Внешняя политика

Следственный комитет должен возбудить уголовное дело против украинского министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и объявить его в розыск. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Ранее Резников сказал, что российских граждан, которые переехали в Крым не через украинские пункты пропуска, депортируют, если в республику вернутся украинские власти. Он отметил, что такие люди являются нарушителями закона и «подлежат выдворению».

Российский парламентарий считает, что подобные высказывания в отношении территории РФ являются непозволительными и не должны остаться безнаказанными.

— Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а самого его объявить в розыск, — сказал Шеремет, передает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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