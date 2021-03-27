«Мели, Емеля»: сенатор ответил на угрозу Киева выселить россиян из Крыма

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Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал несуразицей угрозу вице-премьера Украины Алексея Резникова выселить россиян из Крыма.

Ранее Алексей Резников заявил, что после того как Крым «вернется» в состав Украины, с территории полуострова будут выдворены все россияне, которые переехали туда с материковой части РФ.

— Резников напоминает персонажа пословицы: «Мели, Емеля, твоя неделя». По факту же он сочиняет для успокоения местных националистов разные несуразицы, — сказал Сергей Цеков.

Он отметил, что в Крым за минувшие семь лет переехали около 100 тысяч украинцев, которые получили российское гражданство по упрощенной процедуре, сообщает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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