Крым отверг условия Украины по снятию водной блокады полуострова

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Крым самостоятельно решит проблему с водоснабжением, власти полуострова не планируют обращаться за помощью к Киеву. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в субботу, 27 марта.

Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев будет рассматривать вопрос возобновления поставок воды в Крым только в том случае, если там произойдет гуманитарная катастрофа. Этому, по мнению Кравчука, должны предшествовать переговоры.

— Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подаче воды мы не будем. Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность, — сказал Юрий Гемпель.

Он отметил, что нет никаких гарантий, что Украина не решит отравить воду или не перекроет ее снова. Глава крымского парламента добавил, что украинские политики часто признаются в любви крымчанам, одновременно продолжая устраивать всевозможные блокады, сообщает РИА Новости.

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