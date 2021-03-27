Власти Крыма планируют предъявить Украине иски по блокадам

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Крым планирует подготовить несколько исков к Украине по транспортной и энергетической блокадам полуострова. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее вице-спикер Крыма Ефим Фикс оценил предварительный ущерб из-за блокады на сумму 1,47 триллиона рублей. Константинов также отметил, что причиненный ущерб может исчисляться триллионами.

— Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и международные инстанции, с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. При этом параллельно ведется работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад, — уточнил Константинов.

Он добавил, что итогом работы станут иски, которые власти предъявят Украине.

— Международная общественность должна обратить внимание на попытку Киева устроить геноцид в Крыму и дать этому жесткую оценку. Пора уже западным странам прекратить делать вид, что ничего не происходит, — подчеркнул спикер.

По его словам, власти планируют подготовить еще один иск, который будет связан с уничтожением инфраструктуры Крыма в составе Украины, сообщает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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