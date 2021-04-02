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Украинский депутат обвинил Россию в крахе электроэнергетики страны
Фото: Анна Быкова

Украинский депутат обвинил Россию в крахе электроэнергетики страны

Иван Юминов

Внешняя политика

Продажа Россией электричества по заниженным ценам якобы разрушает энергетическую систему Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в пятницу, 2 апреля.

— Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, — рассказал он.

Страна обладает собственными «серьезными мощностями» и не нуждается в поставках электричества из России и Белоруссии. Отделение энергосистемы Украины произойдет в 2022 году, а в 2023 году страна планирует подключиться к европейской сети, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп обвинил Россию в подрыве соглашений по Украине.

Читайте также: Украина заявила, что США помогут ей в случае обострения ситуации в Донбассе

электроэнергияРоссияУкраина
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