Украинский депутат обвинил Россию в крахе электроэнергетики страны

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Продажа Россией электричества по заниженным ценам якобы разрушает энергетическую систему Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в пятницу, 2 апреля.

— Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, — рассказал он.

Страна обладает собственными «серьезными мощностями» и не нуждается в поставках электричества из России и Белоруссии. Отделение энергосистемы Украины произойдет в 2022 году, а в 2023 году страна планирует подключиться к европейской сети, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп обвинил Россию в подрыве соглашений по Украине.

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