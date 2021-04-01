Более 12 тысяч военных примут участие в первой репетиции парада Победы

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Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Алабино Карта всех событий

В первой репетиции парада Победы, которая пройдет 5 апреля в подмосковном Алабине, примут участие более 12 тысяч военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в четверг, 1 апреля.

— На «парадной площадке» полигона «Алабино», которая в точности повторяет размеры Красной площади, состоится первая сводная тренировка пеших парадных расчетов войск, механизированной колонны военной техники и экипажей самолетов и вертолетов ВКС, принимающих участие в военном параде на Красной площади, — рассказали в министерстве.

В тренировке также примут участие более 190 единиц вооружения и военной техники — в частности, танки «Армата». Авиационную часть парада представят 76 вертолетов и самолетов, отмечает Интерфакс.

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