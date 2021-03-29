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Движение автобусов С12 изменят из-за подготовки к параду Победы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение автобусов С12 изменят из-за подготовки к параду Победы

Виктория Родимкина

Транспорт
Россия, Москва, улица Лужники, 24с1Карта всех событий

В столице маршруты автобусов С12 изменятся с 2 апреля по 26 апреля в связи с подготовкой к параду Победы. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 29 марта.

Изменение маршрута запланировано на 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 и 26 апреля.

— С 05:45 при движении от стадиона «Лужники» вместо улицы Еланского, улицы Плющихи и проезда Девичьего Поля автобусы С12 поедут по улице Большой Пироговской, — говорится в сообщении.

В дептрансе уточнили, что изменения будут действовать до конца подготовки к торжественному маршу в честь Дня Победы. В указанные даты не будут обслуживаться остановки «Дом культуры «Каучук» и «Проезд Девичьего Поля», передает агентство городских новостей «Москва».

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