Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более шести тысяч военнослужащих прибыли в Москву на репетицию парада Победы
Фото: Минобороны РФ

Более шести тысяч военнослужащих прибыли в Москву на репетицию парада Победы

Виктория Родимкина

Город

В столицу на репетицию парада Победы прибыли более шести тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа в понедельник, 29 марта.

— Все парадные расчеты прибыли в Москву и в Подмосковье для тренировки к параду Победы на Красной площади, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прибывшие в Москву из разных регионов военные входят в состав пеших парадных расчетов. Иногородние парадные расчеты разместили в фондах воинских частей и организаций столицы и Подмосковья.

Репетиции парада будут проходить в Алабине на территории Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа. Всего в торжественном марше будут участвовать свыше 12 тысяч человек, передает Интерфакс.

Читайте также: В Кремле подтвердили проведение парада Победы 9 мая

Военнослужащие РФрепетиция торжественного маршапарад Победы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте