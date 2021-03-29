Более шести тысяч военнослужащих прибыли в Москву на репетицию парада Победы

Фото: Минобороны РФ

В столицу на репетицию парада Победы прибыли более шести тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа в понедельник, 29 марта.

— Все парадные расчеты прибыли в Москву и в Подмосковье для тренировки к параду Победы на Красной площади, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прибывшие в Москву из разных регионов военные входят в состав пеших парадных расчетов. Иногородние парадные расчеты разместили в фондах воинских частей и организаций столицы и Подмосковья.

Репетиции парада будут проходить в Алабине на территории Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа. Всего в торжественном марше будут участвовать свыше 12 тысяч человек, передает Интерфакс.

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