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В Кремле сообщили, что парад Победы 9 мая состоится
Парад Победы 9 мая в Москве состоится, решения о торжественных мероприятиях пока принимаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 29 марта.
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