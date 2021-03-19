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В Кремле рассказали о подготовке к параду Победы на Красной площади
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Кремле рассказали о подготовке к параду Победы на Красной площади

Виктория Родимкина

Общество

Традиционной парад Победы в Москве на Красной площади состоится, но число зрителей будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 19 марта.

Он отметил, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу уже сообщал, что парад состоится.

— Формат парада будет обычный, но что касается присутствия зрителей, количества зрителей и так далее, это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором, — сказал представитель Кремля.

По его словам, развитие ситуации с коронавирусом в стране настраивает на оптимизм, но пока не дает возможности расслабиться полностью, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что коронавирус выявили у 9699 человек за сутки в России.

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