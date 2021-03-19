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Коронавирус выявили у 9699 человек за сутки в России
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Коронавирус выявили у 9699 человек за сутки в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявили 9699 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 19 марта.

В стране за 24 часа зафиксировано почти 9,7 тысячи случаев инфекции, из них 13 процентов не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ от коронавируса скончались 443 человека, вылечились — 12 337.

Больше всего случаев коронавируса врачи выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Коронавирус выявили у 9699 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

В стране за все время пандемии выявили 4 437 938 случаев COVID-19. За все время скончались 94 267 человек, вылечились от коронавируса 4 049 373 пациента.

Коронавирус выявили у 9699 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

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