Коронавирус выявили у 9699 человек за сутки в России

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В России за минувшие сутки выявили 9699 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 19 марта.

В стране за 24 часа зафиксировано почти 9,7 тысячи случаев инфекции, из них 13 процентов не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ от коронавируса скончались 443 человека, вылечились — 12 337.

Больше всего случаев коронавируса врачи выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В стране за все время пандемии выявили 4 437 938 случаев COVID-19. За все время скончались 94 267 человек, вылечились от коронавируса 4 049 373 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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