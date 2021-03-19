Более 511 тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили в мире за сутки

Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Michael Matkin

Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 120,91 миллиона человек, увеличившись за сутки более чем на 511 тысяч. Согласно опубликованным в четверг, 19 марта, данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 9,1 тысячи, превысив 2,67 миллиона человек.

В ВОЗ поступили сведения о 120 915 219 заболевших и 2 674 078 умерших. Число заболевших за сутки увеличилось на 511 453 человека, скончавшихся — на 9 171.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заболевания и смерти, которые предоставляют государства.

Более 45 процентов случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за последние сутки, приходятся на Европу (232 627), на втором месте находится Северная и Южная Америка (176 003), на третьем — Юго-Восточная Азия (45 263).

Больше всего подтвержденных случаев заболевания выявлено в Соединенных Штатах — 29 260 772. Далее идут Бразилия (11 603 535), Индия (11 474 605), Россия (4 428 239) и Великобритания (4 274 583), передает ТАСС.

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