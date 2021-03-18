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Локдаун на 10 дней введут в Болгарии из-за COVID-19
Фото: Pixabay

Локдаун на 10 дней введут в Болгарии из-за COVID-19

Иван Юминов

В мире

Власти Болгарии вводят режим самоизоляции на всей территории страны сроком на 10 дней из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Ограничения начнут действовать с понедельника, 22 марта. Не будут работать школы, театры, торговые центры и рестораны. Предельное число гостей на мероприятиях, например, на свадьбах, ограничат 15 людьми. Всего за время пандемии в Болгарии выявили 291 тысячу случаев заражения коронавирусом, почти 12 тысяч человек скончались, отмечает Интерфакс.

Ранее стало известно об особенностях гриппа для людей, переболевших COVID-19.

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Болгариякоронавируссамоизоляция
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