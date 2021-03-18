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Вирусолог объяснил опасность гриппа для переболевших коронавирусом
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Вирусолог объяснил опасность гриппа для переболевших коронавирусом

Татьяна Плотникова

Здоровье

Грипп может протекать с определенными особенностями у людей, перенесших ранее коронавирусную инфекцию. Об этом в четверг, 18 марта, рассказал вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.

Эксперт подчеркнул, что заранее предсказать характер течения болезни невозможно, однако очевидно, что любое последующее после COVID-19 заболевание будет переноситься тяжелее. Зверев объяснил это тем, что нагрузка на иммунитет человека и организм в целом при коронавирусе очень высока.

Вирусолог отметил, что грипп легче перенесут те, кому была сделана прививка от этой болезни.

— Вакцина, к сожалению, не дает стопроцентной защиты, но зато, по статистике до коронавируса, за последние несколько лет ни один человек, привитый от гриппа, от него не умер, осложнений таких не бывает, — пояснил Зверев.

Специалист также рассказал, что в случае с гриппом, как и с COVID-19, риск тяжелого течения болезни выше у лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в числе которых — диабет, нарушения эндокринной системы, сердечно-сосудистые патологии.

— Есть такое понятие — отсроченная смертность при гриппе. Когда человек, например, диабетик переболел гриппом и через две недели умер. Вроде как из-за диабета, но грипп внес свой вклад. Тут то же самое ‒ умирают чаще не от самого коронавируса, а от осложнений, присоединившихся инфекций, — рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ среди москвичей ниже порога на 66 процентов.

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