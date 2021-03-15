Врач объяснила, как дождливая погода в Москве влияет на распространение COVID-19

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В Москву после продолжительной снежной зимы пришла климатическая весна с первыми плюсовыми показателями, влажностью и туманом. По словам медиков, именно при влажной и неустойчивой погоде сезонные недуги активизируются, поэтому число заболевших гриппом и другими вирусными заболеваниями увеличивается. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у врача, влияют ли такие погодные условия на распространение коронавирусной инфекции.

По словам врача-иммунолога-терапевта Ларисы Алексеевой, при резком переходе от минусовых погодных отметок к плюсовым абсолютно вся группа респираторных заболеваний усиливает свое негативное влияние и быстрее распространяется:

— Особенно вирусы агрессивны при высокой влажности и температурных показателях от нуля до десяти градусов с положительной отметкой. Такая среда является благоприятной не только для гриппа, туберкулеза, ангины, отита, ринита, ротавируса, но и для новой коронавирусной инфекции.

При высокой влажности, как заметила Алексеева, вирусные частицы COVID-19 могут долго сохраняться в атмосфере, оседать на поверхностях и предметах, как в помещении, так и на улице.

— Очень важно в этот период носить защитные средства не только в местах массового скопления людей: метро, магазин, электричка и торговый центр, но и на улице, где тоже большая проходимость, — предупредила медик.

Врач рекомендовала использовать тканевые маски, которые лучше защищают слизистую и кожу, являясь хорошим барьером, который препятствует попаданию вирусов на поверхность кожи.

Эксперт также отметила, что еще одним погодным фактом, повышающим распространение COVID-19, является скорость ветра:

— Чем его порывы сильнее, тем скорость испарения инфицированной слюны уменьшается, а его активность растет. Соответственно, шансы, что бактерии могут попасть на открытые участки тела и слизистую от носителя болезни к другому человеку, тоже в разы повышаются.

Эксперт отметила, что даже в летний период, когда на улице солнечная погода, но имеется влажность, риск возникновения новой вспышки коронавирусной инфекции остается на высоком уровне.

— Вспомните, даже в климатически жарких регионах появлялись новые очаги распространения вируса, поскольку там была не сухая погода, а влажная. Даже при жаре патоген способен сохранять свои бактерицидные свойства. В общем, расслабляться рано, — предупредила собеседница «ВМ».

А при ветре, как заметила иммунолог, он еще может преодолевать огромные расстояния.

Врач призвала до наступления сухой и жаркой погоды не пренебрегать рекомендациями специалистов и в обязательном порядке носить защитные элементы в многолюдных локациях и даже на улице, где вы контактируете с огромным количеством людей. Это позволит исключить возможность возникновения новой пандемической волны.

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