Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди москвичей ниже порога на 66 процентов
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди москвичей ниже порога на 66 процентов

Анастасия Волоснова

Город

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве стали на 66 процентов ниже эпидемического порогового уровня. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Данные приводятся по анализу здоровья жителей столицы всех возрастных групп в течение последней недели, с 8 по 14 марта.

— Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве за 11 неделю 2021 года (с 8 марта по 14 марта) соответствует сезону года, по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости среди взрослого населения старше 15 лет на 2,6 процента, — уточнили в пресс-службе

Среди детей от 0 до 2 лет показатель ниже порогового уровня на 81,8 процента, среди детей от 3 до 6 лет — на 84,9 процента, среди детей от 7 до 14 лет — на 85,7 процента. Среди взрослого населения показатель заболеваемости ниже порога на 36,2 процента.

Среди циркулирующих вирусов зафиксировано 54,5 процента риновирусов и 18,2 процента метапневмовирусов. Еще 27,3 процента составляют другие вирусы не гриппозной этиологии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1475 пациентов за сутки

РоспотребнадзоргриппОРВИ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте