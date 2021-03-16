Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди москвичей ниже порога на 66 процентов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве стали на 66 процентов ниже эпидемического порогового уровня. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Данные приводятся по анализу здоровья жителей столицы всех возрастных групп в течение последней недели, с 8 по 14 марта.

— Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве за 11 неделю 2021 года (с 8 марта по 14 марта) соответствует сезону года, по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости среди взрослого населения старше 15 лет на 2,6 процента, — уточнили в пресс-службе

Среди детей от 0 до 2 лет показатель ниже порогового уровня на 81,8 процента, среди детей от 3 до 6 лет — на 84,9 процента, среди детей от 7 до 14 лет — на 85,7 процента. Среди взрослого населения показатель заболеваемости ниже порога на 36,2 процента.

Среди циркулирующих вирусов зафиксировано 54,5 процента риновирусов и 18,2 процента метапневмовирусов. Еще 27,3 процента составляют другие вирусы не гриппозной этиологии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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