Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1475 пациентов за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1475 пациентов за последние сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба.

Общее число вылечившихся от коронавируса выросло до 922 899 человек. За сутки в больницы госпитализировали 736 человек, 57 пациентов с коронавирусом скончались.

Москва продолжает лидировать по количеству новых случаев коронавируса. В столице за минувшие 24 часа выявили 1533 новых пациента с COVID-19. На втором месте находится Санкт-Петербург, где выявили 916 новых пациентов, на третьем месте — Московская область, где зафиксировали 565 новых случаев COVID-19.

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