Британский регулятор: Вакцина от AstraZeneca не вызывает образования тромбов

Фото: pixabay.com

Свидетельства указывают на то, что прививка от коронавируса AstraZeneca не стала причиной образования тромбов у людей, которые были ею вакцинированы. Об этом заявили в британском управлении по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения в четверг, 18 марта.

— После тщательного научного анализа всей доступной информации регулятор заявляет, что имеющиеся свидетельства не указывают на то, что причиной образования тромбов в венах была вакцина против COVID-19 от AstraZeneca, — сообщили в регуляторе.

Ранее стало известно о приостановке вакцинации препаратом от AstraZeneca в некоторых странах Евросоюза, в том числе Франции, Германии, Австрии и Нидерландах. Причиной стало поступление информации о возможных тромбоэмболических осложнениях у привившихся, отмечает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мария Захарова ответила на обвинения в адрес РФ в проблемах с вакциной AstraZeneca