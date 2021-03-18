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Британский регулятор: Вакцина от AstraZeneca не вызывает образования тромбов
Фото: pixabay.com

Британский регулятор: Вакцина от AstraZeneca не вызывает образования тромбов

Иван Юминов

В мире

Свидетельства указывают на то, что прививка от коронавируса AstraZeneca не стала причиной образования тромбов у людей, которые были ею вакцинированы. Об этом заявили в британском управлении по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения в четверг, 18 марта.

— После тщательного научного анализа всей доступной информации регулятор заявляет, что имеющиеся свидетельства не указывают на то, что причиной образования тромбов в венах была вакцина против COVID-19 от AstraZeneca, — сообщили в регуляторе.

Ранее стало известно о приостановке вакцинации препаратом от AstraZeneca в некоторых странах Евросоюза, в том числе Франции, Германии, Австрии и Нидерландах. Причиной стало поступление информации о возможных тромбоэмболических осложнениях у привившихся, отмечает РИА Новости.

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