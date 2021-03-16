Мария Захарова ответила на обвинения в адрес РФ в проблемах с вакциной AstraZeneca

Фото: МИД РФ

Власти Украины продолжают жить в «фантазийном мирке». Об этом во вторник, 16 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения в адрес России в проблемах с вакциной от коронавируса AstraZeneca.

Ранее украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что сообщения об остановке использования данной вакцины в Европе могут быть связаны информационной кампанией, которую якобы развернула против нее Россия. По его словам, это делается ради расчистки рынка для российского препарата от коронавируса «Спутник V».

— Продолжают жить в своем фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке. Теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит. Не режим, а сказка, — написала Захарова в Facebook.

Ранее ряд стран, в частности Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия, Швеция и Испания, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

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