Вакцинированные туристы смогут свободно посещать Исландию

Фото: Александр Кожохин / «Вечерняя Москва»

Люди, привившиеся вакцинами от COVID-19, сертифицированными Европейским медицинским агентством (EMA), смогут спокойно въезжать в Исландию. Об этом во вторник, 16 марта, сообщило министерство здравоохранения страны.

Данное распоряжение начнет действовать с 18 марта. Граждане, прошедшие полный курс вакцинации препаратами, одобренными EMA, освободятся от обязательного тестирования на коронавирус и соблюдения карантина.

Также въезжающие в страну могут предоставить документы, которые доказывают факт наличия иммунитета после заболевания коронавирусной инфекцией. Уточняется, что эти документы должны быть обязательно оформлены с требованиями эпидемиологической службы Исландии, пишет РИА Новости.

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