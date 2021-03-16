Вирусолог сообщил о способности «Спутника V» бороться с южноафриканским штаммом

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Штамм коронавируса из Южной Африки обнаружили на территории России. Как рассказал ведущий сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов, ссылаясь на заявления производителей «Спутника V», создаваемые вакциной антитела обладают способностью нейтрализовать новые модификации вируса. Об этом сообщил Nation News.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что были зафиксированы два изолята, которые относятся к южноафриканскому штамму. Еще в 28 случаях был выявлен британский штамм, а в 16 — другие мутации. Бразильский вариант инфекции на территории страны не обнаружили.

— Судя по заявлениям производителей «Спутника V», создаваемые этой вакциной антитела в сумме обладают способностью нейтрализовать новые штаммы коронавируса. Сразу скажу, что южноафриканский штамм — весьма неприятная вещь, — подчеркнул Александр Чепурнов.

По его словам, он обладает большим количеством мутаций, которые касаются как рецептор-связывающего домена, так и места присоединения. Он также отметил, что на данный момент коронавирусная инфекция имеет восемь мутаций.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов в беседе с НСН рассказал, что южноафриканский штамм несет свою опасность.

— Он имеет значимые замены в структуре белка, которые могут привести к устойчивости к вакцинам. Компания Moderna уже сообщила, что новый вариант вакцины будет учитывать южноафриканский вариант вируса. Это показали предварительные проверки в Великобритании и США. И обновленная вакцина будет эффективна к южноафриканскому штамму, — объяснил Сергей Нетесов.

В Институте имени Гамалеи заявили, что «Спутник V» должен защитить тех, кто привился от нового штамма.

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