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Гинцбург предостерег от употребления алкоголя после прививки от коронавируса
Фото: Youtube /RT Россия

Гинцбург предостерег от употребления алкоголя после прививки от коронавируса

Ксения Монахова

Здоровье

Употребление алкоголя после прививки от коронавирусной инфекции возможно, однако в разумных пределах. Об этом во вторник, 16 марта, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Алкоголь можно употреблять, а сильно выпивать не надо по той простой причине, что этиловый спирт подавляет в больших концентрациях размножение клеток, в том числе иммунной системы, — подчеркнул специалист на онлайн-брифинге.

Он отметил, что не следует забывать о том, что этиловый спирт — яд для клеток иммунной системы, передает РИА Новости.

Ранее Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает от британского штамма COVID-19. По его словам, исследование по защите от других имеющихся штаммов идет, результаты могут быть готовы через неделю.

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