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Германия, Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca
Фото: flickr.com/Caribb

Германия, Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca

Кирилл Николаев

В мире

Власти Германии, Франции и Италия приостановили использование вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca.

По данным FOCUS, Министерство здравоохранения ФРГ приняло это решение из предосторожности. Институт Пауля Эрлиха решил дополнительно изучить влияние вакцины AstraZeneca на кровь после сообщений о случаях тромбоза среди привитых этим препаратом.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что использование вакцины AstraZeneca приостанавливается в стране до вторника. Подобное решение принято по рекомендации министра здравоохранения Франции. Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) также распространило запрет на использование AstraZeneca в стране в качестве временной меры предосторожности, сообщает РИА Новости.

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